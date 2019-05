Con messaggio n.1908 del 17 maggio 2019 Inps ha rilasciato nuove funzionalità riguardanti il Libretto di famiglia e la gestione delle pratiche in caso di decesso degli utilizzatori.

Le funzionalità interessano in particolare due aspetti:

richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa;

delle somme versate dal dante causa; prestazioni svolte prima del decesso del dante causa e non ancora inserite nel Libretto di famiglia.

Per l’adempimento della pratica sarà necessario in caso di rimborso attestare dal richiedente la qualità di erede legittimo; per l’inserimento di prestazioni anteriori al decesso dichiarare di non essere a conoscenza, né che fosse terminato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro tra utilizzatore e lavoratore.

“L’erede non può inserire prestazioni lavorative in favore di sé stesso”.

L’allegato alla circolare riporta ogni specifica tecnica necessaria. Previsto il prossimo rilascio di un manuale operativo riguardante la piattaforma delle prestazioni occasionali.

Info: Inps messaggio n.1908 del 17 maggio 2019

