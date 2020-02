IncentivO Lavoro (IO Lavoro). Con il decreto Anpal n.52 dell’11 febbraio 2020 è stato formalmente istituito l’incentivo 2020 per i datori di lavoro che assumono persone disoccupate. Incentivo che sarà gestito da Inps.

Il beneficio riguarda l’assunzione avvenuta in tutto il 2020 di:

“a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017“.

Assunzione a tempo indeterminato, somministrazione, apprendistato professionalizzante, tempo parziale, trasformazione di determinato in indeterminato (senza requisito di disoccupazione), socio lavoratore di cooperativa.

L’incentivo sarà equivalente alla contribuzione del datore di lavoro, escluso Inail, per 12 mesi e fino a 8.060 euro l’anno. È cumulabile con il sostegno previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, e con gli “incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’articolo 3 del presente Decreto Direttoriale in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni”. Massimale ridotto per assunzione a tempo parziale. La fruizione dovrà essere completata entro il 28 febbraio 2022.

Le domande dovranno essere inviate online a Inps su modello che verrà predisposto dall’Istituto, l’assunzione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione Inps di avvenuta prenotazione.

Domande accettate in ordine cronologico e in base ai limiti complessivi di spesa che sono di 329.400.000 euro

Info: Anpal pubblicato decreto IO Lavoro 2020

Ti potrebbe interessare