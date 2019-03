Presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo progetto online a sostegno delle imprese incentivi.gov.it.

Vademecum ragionato degli incentivi per lo sviluppo. Si tratta di un nuovo portale che raccoglie informazioni utili alle imprese e in particolare alle Pmi. Infomazioni che sono raccolte da un indice con i vari settori e da una brochure che per gli stessi settori spiega obiettivi e modalità dell’incentivo.

I settori sono:

“Startup d’impresa;

Pmi;

Tutte le imprese;

Imprese di distribuzione di energia elettrica e gas, Esco, persone fisiche, Pa;

Settore aerospazio;

Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

Imprese sociali, cooperative sociali, cooperative;

Confidi;

Camere di commercio;

Radio e Yv;

datori di lavoro ed enti formativi accreditati;

Autotrasportatori;

Cittadini”.

Questo l’indice e qui la brochure.

Il sito è stato presentato il 12 marzo 2019 dal Ministro Di Maio che ha commentato: “Grazie al progetto incentivi.gov.it gli imprenditori potranno trovare la misura giusta a seconda di ciò che davvero gli serve, del loro territorio o della dimensione della loro azienda. Gli incentivi riguardano l’avvio di una nuova impresa, gli investimenti in innovazione, la crescita, il rafforzamento patrimoniale, gli investimenti in macchinari, impianti e software, l’internazionalizzazione, gli investimenti in formazione, in ricerca e sviluppo, in efficienza energetica, in nuove assunzioni, fino ad arrivare agli sgravi fiscali. Non ultimo quello rivoluzionario connesso al reddito di cittadinanza”.

Info: incentivi.gov.it

