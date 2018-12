Formazione 4.0. Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 con chiarimenti sul credito d’imposta riguardante la formazione 4.0. Chiarimenti sulle disposizioni applicative inerenti l’articolo 1, commi 46-56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicate dal Ministero con Decreto 4 maggio 2018.

Il credito di imposta è stato attivato per sostenere la formazione del personale delle imprese nelle materie riguardanti le tecnologie abilitanti da Piano Nazionale Impresa 4.0. È rivolto a imprese, enti non commerciali con attività rilevanti per il reddito di impresa e imprese residenti all’estero con organizzazioni stabili in Italia.

Gli aspetti trattati dalla circolare sono:

“Condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali. Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli. Attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali”.

Info: Sviluppo Economico, chiarimenti formazione 4.0, circolare 3 dicembre 2018

