Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili. Questo la guida pubblicata dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente SNPA realizzata con la collaborazione di alcune agenzie regionali ambiente, Asl, Inail con il coordinamento di Ispra e Arpa Liguria.

Un volume con indicazioni per la sicurezza sul lavoro degli operatori del Snpa e per chiunque sia impegnato nella gestione dell’accesso ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento, tra i quali responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Gli argomenti trattati sono i limiti di intervento, i divieti e le linee di indirizzo e operative, i Dpi e Dpc, la gestione dell’emergenza, la formazione sui rischi specifici e le verifiche preliminari all’accesso.

Primo riferimento, quanto previsto dal Testo Unico sicurezza sul lavoro.

Info: Snpa, guida gestione accessi ambienti confinati

