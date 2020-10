Covid, test antigenici nelle scuole. Pubblicata dal Ministero della Salute una circolare del 29 settembre 2020 che spiega la scelta dell’uso dei test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid negli istituti scolastici, illustrando la differenza che intercorre tra test molecolari, antigenici, sierologici.

Circolare 29 settembre 2020. Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico.

Attualmente per la rilevazione del virus sono tre le opzioni diagnostiche possibili:

test molecolare o PCR , ovvero il tampone abitualmente utilizzato, con risposte che vanno dalle due alle sei ore;

, ovvero il tampone abitualmente utilizzato, con risposte che vanno dalle due alle sei ore; test antigenico , noto come tampone rapido, anche in questo caso con applicazione naso-faringea, risposta in 15 minuti e sensibilità all’errore maggiore di quella del test molecolare;

, noto come tampone rapido, anche in questo caso con applicazione naso-faringea, risposta in 15 minuti e sensibilità test sierologici tradizionali o rapidi che rilevano l’avvenuta esposizione al virus.

Per lo screening scolastico quotidiano e rapido il Ministero della Salute ha ritenuto che i test antigenici siano attualmente la soluzione più adatta. Si tratta degli stessi test utilizzati nei porti e negli aeroporti per i controlli immediati allo sbarco in Italia.

“L’utilizzo di tale tipologia di test in ambito scolastico, anche considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19“. Infatti, è del tutto lecito assumere che la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata, e che sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di COVID-19, nonché per individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare

o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento”.

Offerta pubblica

Il 29 settembre è stata pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID – 19, una richiesta pubblica di offerta in procedura semplificata con massima urgenza per la fornitura di 5 milioni di test rapidi per rilevazione qualitativa di antigeni specifici di SARS-CoV-2.

La scadenza per rispondere alla richiesta governativa è fissata a giovedì 8 ottobre ore 18.30. Qui il documento completo, con scadenze, requisiti, modalità di invio proposte.

Info: Ministero Salute, test antigenici rapidi per rilevazione Covid scuole

