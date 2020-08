Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19. È il documento pubblicato dal Miur per la ripresa dell’anno scolastico. Protocollo per tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.

Gli ambiti affrontanti dal protocollo sono:

Disposizioni relative alle modalita’ di ingresso/uscita;

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature;

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale;

Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni;

Uso dei locali esterni all’istituto scolastico;

Supporto psicologico;

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico;

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, Rls;

Costituzione di una commissione:

Disposizioni finali.

Info: Miur protocollo ripresa anno scolastico 2020/2021

