Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 18 ottobre 2019 la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

I decreti legislativi che il Governo è chiamato direttamente ad adottare, rispettando gli articoli articoli 31 e

32 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono elencati nell’allegato A del provvedimento, come indicato dall’articolo 1.

Tra i decreti previsti figurano:

direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 con termine di recepimento: 6 febbraio 2018;

direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro – recepimento 15 novembre 2019;

direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – termine recepimento 12 giugno 2019;

direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva

2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri – 21 dicembre 2019;

2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri – 21 dicembre 2019; direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita’ veloci da passeggeri adibite a servizi di linea – 21 dicembre 2019;

direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – 17 gennaio 2022;

direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro – 17 gennaio 2020 ;

; direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul Lavoro marittimo del 2006 – 16 febbraio 2020;

direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida – 23 maggio 2020;

direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) – termine di recepimento: 5 luglio 2020;

direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – 30 luglio 2020.

Ancora, l’articolo 12 della Legge di delegazione 2018 prevede la Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”, entro ottobre 2020.

L’articolo 14 indica i principi direttivi per l’adozione dei criteri per l’attuazione della citata direttiva (UE)

2018/849; l’articolo 17 riporta i principi direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri; l’articolo 19 principi direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 sulle ispezioni per le navi ro-ro; articolo 20 criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom.

Info: GU n.245 del 18 ottobre 2019 Decreto 4 ottobre 2019 n.117

