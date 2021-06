Permesso Ztl unico in ogni città italiana per persone con disabilità. Questo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti a seguito di uno schema di decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 3 giugno 2021.

Il decreto prevede la creazione di una piattaforma informatica unica attraverso la quale verrà rilasciato un Cude Contrassegno unico disabili europeo.

La piattaforma dovrà essere consultata da tutti Comuni per verificare targhe e relativi permessi. Allo stesso tempo dovrà consentire all’utente la comunicazione in tempo reale di nuove targhe e informazioni.

Il sistema in vigore è su base comunale e i permessi per i Comuni di residenza non sono validi negli altri. Per entrare in ogni altro Comune sono necessarie autorizzazioni o dichiarazioni susseguenti.

