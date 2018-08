ROMA – Sono stati pubblicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro i dati dell’attività di vigilanza primo semestre 2018, gennaio-giugno 2018.

Nel periodo citato sono stati 87.773 i controlli, 71.461 sul lavoro, 9.812 previdenza, 6.500 in materia assicurativa. Sui controlli in materia lavoro è risultato non in regola il 65% dei casi, percentuale che sale all’82% nella vigilanza su adempimenti riguardanti salute e sicurezza sul lavoro.

77.222 lavoratori irregolari, 20.398 in nero. 81% irregolarità in materia previdenziale, 89% assicurativa.

Info: Inl, dati vigilanza primo semestre 2018

Ti potrebbe interessare