È stata approvata dal Senato il 27 marzo 2019 la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, conversione il legge delle misure riguardanti Quota 100 e Reddito di cittadinanza.

Elenchiamo in sintesi alcune delle novità approvate, qui i testi pubblicati dal Senato:

Rdc

“Art. 3. (Beneficio economico) – 1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.

Le misure:

prevista l’assunzione di 3.000 navigator per i centri per l’impiego regionali a decorrere dal 2020 e altri 4.600 a decorrere dal 2021;

sale a 7.000 euro il limite del patrimonio immobiliare per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, resta a 5.000 euro il valore per ogni componente in condizione di disabilità;

858 euro il limite della remunerazione per l’obbligo di accettare offerte di lavoro;

offerte entro 250 km per genitori con figli minorenni e 100 km in presenza di familiari con disabilità;

certificazione dallo Stato di appartenenza sul nucleo familiare e reddito per cittadini non UE;

Reddito e Pensione di cittadinanza non accessibili se indagati o imputati;

Pensione anche in contati e non vigilanza sulle spese della carta ma solo sugli importi;

Rdcvalido per 18 mesi e rinnovabile con sospensione di un mese;

nuove norme per l’accesso di persone separate divorziate e single con figli;

esonero dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese cha assumono persone che beneficiano di Rdc;

da 67 anni Pensione di cittadinanza.

Quota 100 e altre misure pensione e lavoro

62 anni e anzianità contributiva di 38 anni nel triennio 2019-2021: dopo tre mesi nel privato e sei mesi nel pubblico;

liquidazione al momento della maturazione della pensione di vecchiaia ma possibile un prestito con interessi fino a 45.000 euro.

assunzioni sanità, Ministeri Cultura e Giustizia, Regioni;

pensione anticipata 42 anni e 10 mesi uomini e 41 anni e 10 mesi donne fino al 2026; 41 anni anzianità contributiva lavoratori precoci;

proroga 2019 Opzione donna;

modifiche alle governance di Inail e Inps che avranno un Consiglio di amministrazione.

