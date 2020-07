Come annunciato da Inail è stato pubblicato il bando Isi Agricoltura 2019-2020 per investimenti nella salute e la sicurezza sul lavoro nelle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il bando è destinato a microimprese e piccole imprese e per i seguenti progetti:

acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali.

65 milioni lo stanziameto complessivo, 53 milioni per l’asse riservato alla generalità delle aziende e 12 milioni per i giovani agricoltori.

Per i primi contributo in conto capitale del 40% della spesa, per i secondi del 50%. Limiti 1.000 e 60mila euro.

Queste le date:

15 luglio – 24 settembre inizio compilazione domanda online;

dal 25 settembre download codice identificativo;

entro 7 giorni dal download istruzioni e date invio domanda;

entro 14 giorni dall’invio domanda pubblicazione degli elenchi cronologici.

Info e avviso completo: Inail bando Isi Agricoltura 2019 – 2020

