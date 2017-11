ROMA – “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”. Si terrà il 22 e 23 novembre la nuova edizione della giornata istituita dalla Legge sulla Buona scuola 13 luglio 105 n. 107 e dal Decreto 27 novembre 2015 n. 914, per diffondere la cultura della prevenzione, della sicurezza e della gestione dei rischi in ambiente scolastico. Giornata istituita al 22 novembre per ricordare e commemorare la tragedia del 2008 nel Liceo scientifico Darwin di Rivoli nella quale perse la vita una ragazzo, Vito Scafidi.

Edilizia #giornatadellasicurezza

Il Miur invita le scuole di ogni ordine e grado a organizzare eventi, attività scolastiche ed extrascolastiche e condividere ogni iniziativa sulla pagina web della Giornata.

Le scuole aderendo all’iniziativa potranno accedere alla caccia al tesoro online e partecipare, con un video di 180 secondi che documenti le proprie attività, al concorso che assegna i seguenti premi da utilizzare per riqualificare gli spazi del proprio istituto: 15.000 euro primo classificato; 12.000 secondo; 10.000 terzo.

I temi portanti di ogni attività dovranno essere: sicurezza ed edilizia scolastica.

#scuoleinnovative

L’evento nazionale convocato dallo stesso Miur e dal Ministro Fedeli si terrà a Roma il 22 novembre e durante il convegno verranno presentati i 51 vincitori dell’avviso Scuole innovative. Il 22 novembre saranno inoltre pubblicati online i lavori delle scuole che hanno partecipato al concorso a premi del 2016.

Info: Giornata nazionale sicurezza nelle scuole 2017, Miur

Ti potrebbe interessare