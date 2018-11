Economia circolare e Regolamento Reach è il tema del bollettino di informazione Sostanze chimiche – ambiente e salute pubblicato dal Ministero dell’Ambiente ottobre 2018. Un numero totalmente centrato sul rapporto che intercorre tra modelli di sviluppo basati sul riciclo e sulla sostenibilità, la sicurezza delle sostanze chimiche, il Reach.

Oggetto centrale della newsletter è la Comunicazione della Commissione europea gennaio 2018 Comunicazione sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti [COM (2018)32]”. Documento per il quale la Commissione ha avviato una consultazione lo scorso gennaio che si è conclusa pochi giorni fa, il 29 ottobre 2018.

La relazione tra l’economia circolare e l’applicazione del Regolamento Reach risiede nella possibilità di ridurre le sostanze pericolose nelle materia da recuperare, nel sostituirle con altre, nel tracciarle nel riciclo per eliminarle, per decontaminare il prodotto finale. “il Regolamento REACH prevede l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento (articoli dal 31 al 36). Pertanto il buon funzionamento di questo sistema di scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti favorisce la conoscenza delle proprietà delle sostanze chimiche contenute nei prodotti facilitando un loro riuso e riciclo sicuri”.

La newsletter presenta alcuni casi virtuosi di gestione delle sostanze chimiche nell’economia circolare, attuati di recente nel settore della produzione e nell’uso del Pvc. Quello condotto dall’Associazione europea dell’industria del PVC, protocollo di valutazione delle sostanze denominato ASF (Additives Sustainable Footprint); quello italiano Waste from demolition collection of REcycling Pilot scheme for 2018 (WREP 2018) avviato dal Comune di Venezia, PVC Forum Italia e VinylPlus.

Questo il link all'area del sito della Commissione europea riservata all'economia circolare.

Info: Reach Gov Sostanze chimiche – ambiente e salute ottobre 2018

