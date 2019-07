Sostanze chimiche. L’Helpdesk Reach informa sulla decisione di Echa di voler avviare la valutazione dei fascicoli di registrazione in ogni fascia di tonnellaggio. Inizierà con il 20% dei documenti per completare il processo entro il 2027.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche intende sottoporre a scansione tutti i dossier pervenuti entro il 2018, in particolare vuole analizzare entro il 2023 le sostanze sopra le 100 tonnellate l’anno ed entro il 2027 quelle 1-100.

L’Agenzia proporrà quindi alla Commissione europea un emendamento al Reach per incrementare il target minimo del 5% dei controlli sulle conformità riguardanti il 20% dei fascicoli. Con l’obiettivo di verificare il 30% delle sostanze registrate. In particolare le sostanze per le quali sono necessarie maggiori informazioni, come quelle con proprietà pericolose.

