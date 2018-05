ROMA – Reach 2018. In vista del 31 maggio 2018, termine ultimo previsto dal Regolamento Reach per la registrazione delle sostanze chimiche Echa ha attivato una chat di supporto agli utenti in tempo reale.

La chat sarà gestita da esperti dell’helpdesk Echa, qui l’accesso. Il servizio sarà online tutti i giorni fino al 31 maggio, dalle ore 9.00 alle 16.00.

La scorsa settimana il Ministero dell’Ambiente ha riproposto la campagna video per ricordare la registrazione e per sensibilizzare su quanto le sostanze chimiche siano presenti nella quotidianità.

Info: Helpdesk Reach Italia, supporto chat Echa

