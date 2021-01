SIF-WEB. Online la piattaforma del Sistema informativo fitosanitari gestita dal Ministero dell’Ambiente e dall’Enea (SSPT-PROTER-Laboratorio Osservazioni e Misure per l’Ambiente e il Clima e dal Servizio Protezione e Prevenzione Frascati).

La piattaforma è stata prevista dal DM 22 gennaio 2014 e dal Piano nazionale per l’uso sostenibile dei fistosanitari. Permette di approfondire aspetti come:

confronto tra sostanze e database delle sostanze approvate in UE;

schede dati e classificazione delle proprietà di ogni sostanza;

stato normativo;

soglie di esposizione per il consumatore e l’operatore.

Uno strumento per amministrazioni e operatori, per soluzioni sostenibili per il rispetto dell’ambiente, della salute e della strategia Farm to fork e Biodiversità 2030.

La piattaforma SIF-WEB.

Info: Ministero Ambiente online il Sistema informativo fitosanitari

Ti potrebbe interessare