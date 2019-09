SVHC. Sono stati pubblicati da Echa i nuovi requisiti che dovranno rispettare le aziende nella comunicazione riguardante le sostanze estremamente preoccupanti.

Le informazioni confluiranno nel database SCIP, che sta per Substances of concern in articles, as such or in complex objects (products), il cui prototipo dovrebbe essere implementato entro il 2020 con le nuove tipologie di informazioni che potranno essere inviate dalle aziende a partire dal 5 gennaio 2021.

La novità deriva dall’applicazione della Direttiva quadro rifiuti ed è frutto delle consultazioni che hanno coinvolto Commissione europea, Stati membri, e stakeholders.

Le informazioni dovranno interessare:

“informazioni che consentono di identificare l’articolo;

il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione dell’SVHC nell’articolo;

eventualmente altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo”.

