Indetto dai VVF un concorso letterario in memoria dei vigili caduti in servizio nel 2019. In memoria di Antonio Dell’Anna, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

Il concorso è indetto insieme alla Biblioteca tecnica dei Vigili del Fuoco della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, è la prima edizione di tale iniziativa e richiama racconti inediti scritti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dai familiari.

Bando per opere inedite, della lunghezza massima di 1800 battute, in palio tre premi, ovvero con targa personalizzata e pubblicazione su Noi Vigili del Fuoco, soggiorno in struttura Ona di una settimana, quattro giorni e due giorni.

I dieci finalisti saranno inseriti in un’antologia curata dalla stessa Biblioteca tecnica dei Vigili del Fuoco della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.

Scadenza 15 marzo 2020, premiazione maggio 2020.

Info: VVF primo concorso letterario in memoria dei Vigili caduti

