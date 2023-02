Pubblicata da Inail il 15 febbraio 2023 una nota che ricorda le scadenze per l’invio delle domande per l’elargizione una tantum in favore dei familiari di medici, assistenti sociali e operatori socio sanitari vittime del Covid.

La nota segue le istruzioni pubblicate con circolare n. 1 del 3 gennaio 2023

e riguarda l’indennità istituita dall’articolo 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Le domande dovranno essere presentate online sul servizio “Speciale elargizione familiari vittime Covid-19” entro il 4 marzo 2023.

Ammontano a 15 milioni di euro le risorse disponibili.

