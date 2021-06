Scatto inSuperAbile dis-TRATTI dal lavoro. Questo il concorso fotografico indetto dal Contact-center SuperAbile Inail sul tema disabilità e lavoro, inclusione.

Tema dell’edizione 2021 è dis-TRATTI dal lavoro, sulla centralità del lavoro nella vita di ognuno, sul lavoro come risorsa e come benefica distrazione. Il concorso ha dimensione internazionale, è aperto a persone residenti in ogni Paese, over 18, e due le categorie alle quali si potrà partecipare:

foto singola (fino a tre foto)

reportage da 6 a 20 foto.

Anche materiali editi, le foto devono essere seguite da descrizione e bio dell’autore. “Non verranno accettate fotografie con logo, firma,

watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere”.

In palio 6mila euro, premi da 1.500, 1.000 e 500 euro per i primi tre classificati di ogni categoria.

Domanda dal 25 giugno 2021 al 31 agosto 2021 sulla piattaforma Scatto inSuperabile.

