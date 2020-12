Borsa di studio per la migliore tesi di laurea nelle materie attinenti alle finalità dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), per accrescere la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e delle finalità dell’Organizzazione – Edizione 2020. Indetta dal Ministero del Lavoro una borsa di studio per il centenario Ilo che stanzia 4mila euro per la migliore tesi discussa tra dicembre 2019 e 30 novembre 2020.

La borsa riguarda:

diploma di laurea secondo il previgente ordinamento;

laurea magistrale (2° ciclo);

laurea specialistica;

laurea magistrale a ciclo unico;

analogo titolo accademico a quelli sopra citati conseguito all’estero e preventivamente riconosciuto idoneo.

Gli argomenti della tesi dovranno essere in linea con quanto affrontato quotidianamente dall’Ilo, ovvero diritto del lavoro, equità, cambiamenti e digitalizzazione, lavoro dignitoso, protezione sociale, contrattazione collettiva e dialogo.

Domande via pec a dgrapportilavoro.div2@pec.lavoro.gov.it entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2021.

Info: Ministero Lavoro borsa di studio Ilo

Ti potrebbe interessare