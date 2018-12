Pubblicato dal Miur un avviso pubblico per la costruzione di nuove palestre e strutture sportive scolastiche e per la messa in sicurezza di quelle esistenti. Avviso per le Regioni che dovranno individuare gli interventi nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

L’avviso stanzia un primo fondo di 50 milioni di euro, con limiti massimi per ogni Regione che rispettano quanto definito in sede Conferenza Unificata del 6 settembre 2018.

Tre i criteri che verranno seguiti per l’assegnazione delle risorse:

“livello di progettazione preferibilmente definitiva e/o esecutiva; interventi ricadenti in area a elevato tasso di deprivazione territoriale o carente di altre strutture sportive scolastiche; interventi ricadenti in aree caratterizzate da un elevato tasso di dispersione scolastica”.

Elenco degli interventi da inviare entro il 31 dicembre 2018 a dgefid@postacert.istruzione.it.

Così il ministro Marco Bussetti: “Si tratta di un primo investimento concreto per rilanciare lo sport a scuola. È importante porre l’accento sull’aspetto educativo che lo sport ha nel formare i giovani sul piano sia individuale che collettivo. Attraverso l’attività sportiva i ragazzi imparano la disciplina, il rispetto delle regole e dell’autorità, il senso di responsabilità, la capacità di fare squadra, il controllo del proprio corpo. Tutti elementi utili alla loro formazione. Costruire nuove palestre e mettere in sicurezza quelle esistenti significa anche consentire alle scuole di offrire ai ragazzi spazi fruibili al di fuori dall’orario scolastico, un modo per contrastare la dispersione scolastica e, al contempo, favorire la diffusione della pratica sportiva tra i giovani”.

Info: Miur, avviso 50 milioni palestre e strutture sportive

