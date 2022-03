Piano Voucher connettività imprese fase 2. Avviato dal 1° marzo 2022 il programma di finanziamento per le aziende per l’acquisizione di servizi per la connessione ultraveloce. Misura disposta con decreto del 23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 e che ha stanziato 609mila euro.

I finanziamenti riguardano micro, piccole e medie imprese per abbonamenti da 30 Mbit/s a più di 1 Gbit/s e della durata 18-24 mesi.

Contributi da 300 a 2.500 euro, con quattro tipologie di voucher a seconda della connettività, costi di rilegamento, durata e parametri dei contratti. Qui i dettagli delle tipologie.

Ciascun beneficiario potrà ricevere un solo voucher anche se titolare di più sedi aziendali. Voucher da richiedere agli operatori.

Fondo attivo fino al 15 dicembre 2022 o fino a esaurimento delle risorse.

