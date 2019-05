Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il documento n.107524 del 29 aprile 2019 che riporta modifiche al provvedimento del 30 aprile 2018 sull’argomento servizio di consultazione e fatturazione elettronica.

Il documento va a modificare in dettaglio il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 che aveva introdotto Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” già modificato il 21 dicembre 2018.

Viene posticipato l’avvio della funzionalità del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici al 31 maggio 2019 e prorogata l’adesione al 2 settembre 2019.

Info: Agenzia Entrate provvedimento n.107524 del 29 aprile 2019

