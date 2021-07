Consegna documenti istanze, CF e Partita Iva, dichiarazione di successione. Sono i tre nuovi servizi online attivati dall’Agenzia delle Entrate.

L’accesso ai tre servizi è direttamente sul portale dell’Agenzia e attraverso Spid, Cie, Cns e credenziali Fisconline/Entratel. Per quanto riguarda la

Consegna documenti e istanze sarà possibile scegliere se inviare per proprio conto o per altri, scegliere il tipo di documento da inoltrare e la struttura destinataria.

Successione web. Via libera in tempo reale del Fisco sui dati, invio online dichiarazione e volture catastali, supporto alla compilazione con messaggi riguardanti eventuali dati non corretti e non conformi.

Attribuzione Codice fiscale e Partita iva: generazione e download immediati dei certificati, in formato originale e copia conforme.

