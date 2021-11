Con nota e provvedimento del 3 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate informa circa la proroga del periodo transitorio per la scelta del servizio di consultazione delle e-fatture.

Si tratta del periodo disposto dall’Agenzia delle Entrate entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto aderire al servizio di conservazione a norma delle fatture e a quello per la consultazione acquisizione delle fatture e dei duplicati. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018.

La scadenza prevista al 30 settembre 2021 è stata ora trasferita al 31 dicembre 2021.

Così testualmente il provvedimento dell’Agenzia: “per andare incontro alle suddette richieste, con il presente provvedimento è disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati

informatici prevedendo la possibilità, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019″.

L’adesione può essere formalizzata dai singoli operatori e dai loro intermediari.

