Pubblicato da Inps il messaggio n.1777 8 maggio 2019 che riporta ulteriori chiarimenti sulla nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare in vigore dal 1° aprile 2019.

La circolare integra quanto già comunicato da Inps nelle precedenti note rilasciate il 22 marzo 2019 n. 45 e il 5 aprile 2019 n. 1430. Vengono riportate ulteriori istruzioni operative e procedurali in merito alla gestione del modello ANF/DIP, consultazione degli importi e infine flusso Uniemens.

Le indicazioni riguardano in dettaglio l’abilitazione e l’accesso alla procedura online per i gestori IDM delle Sedi, la consultazione dell’archivio ANF/DIP la successiva possibilità di consultazione e modifica delle domande.

Quindi i passaggi per i datori di lavoro, intermediari e rappresentanti per i dati presenti nel Cassetto previdenziale aziende e per la consultazione degli importi. Ricerca puntuale e ricerca massiva dei profili accolti e delle spettanze.

Flusso Uniemens. Fino alla denuncia 6/2019 previsto l’utilizzo delle modalità correnti, a partir dalla denuncia 7/2019 occorrerà compilare il nuovo elemento InfoAggCausaliContri> e non più TabANF, NumANF, ClasseANF.

Domande già presentate. Inps ricorda che la richieste presentate dal datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 non devono essere reiterate. Le nuove modalità infine non interessano “operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16)”.

Info: messaggio n.1777 8 maggio 2019

