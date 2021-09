Con provvedimento del 7 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per la cessione dei crediti di imposta per le locazioni a uso non abitativo. Modello che dovrà essere utilizzato dal 9 settembre 2021 e per il quale l’Agenzia ha aggiornato la procedura online di trasmissione e pubblicato nuove istruzioni.

Ricordiamo che si tratta della nuova versione del modulo approvato lo scorso 12 febbraio e relativo alle modalità di comunicazione determinate nel luglio 2020. Riguardanti in dettaglio i seguenti casi di cessione del credito per locazione:

“ botteghe e negozi , di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“.

I termini per l’invio della comunicazione di cessione dei crediti sono 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2021. Dal 9 settembre sarà quindi necessario utilizzare il nuovo modello.

Il modello Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

