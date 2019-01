Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i modelli 2019 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74 bis, 770, e Cupe. Contestualmente l’Agenzia ha riassunto nella stessa nota del 15 gennaio le novità presentate da ogni modello relative alle rispettive dichiarazioni fiscali.

Per quanto riguarda il 730 ad esempio viene evidenziata la possibilità di inserire le spese del trasporto pubblico, assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo, gli ausili per il disturbo dell’apprendimento.

Iva: rigo VA16 per il Gruppo Iva (artt. 70-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972); rigo VX2; casella 3 nel rigo VO34.

Certificazione Unica: Ape da Legge 232/2016; tipologie reddituali con diverso inquadramento fiscale previdenziale.

770/2019 e Certificazione degli utili e dei proventi equiparati: equiparazione partecipazione qualificata e non qualificata; piattaforme Peer to peer landing; Social lending.

