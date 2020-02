Coronavirus. Pubblicata da Inps il 25 febbraio una nota che riassume le misure straordinarie adottate a causa della situazione epidemiologica attuale. Riguardanti Zona rossa e Zona gialla, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna.

Zona rossa. Chiuse fino a nuova comunicazione le agenzie di Codogno (LO), Este (PD) e ll Punto INPS di Mirano (VE).

Zona gialla. Sospeso front-ed fisico in Lombardia. Solo sportello veloce in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. “Le strutture INPS rimarranno aperte per la ricezione su appuntamento degli intermediari qualificati e la gestione di eventuali criticità indifferibili per l’utenza”.

Prevista l’attivazione di call center di sede nelle direzioni provinciali che gestiranno informazioni e supporto alle utenze.

Medico legale. Visite assistenziali e previdenziali presso le UOC/UOST ricalendarizzate dal 9 marzo 2020 e sospese fino all’8 marzo le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale. “Saranno esaminate le sole domande di invalidità civile e handicap presentate ai sensi della legge 80/2006”.

Info: Inps, misure contro rischio epidemiologico Covid-19

