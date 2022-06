Rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico il portale incentivi.gov.it, sito che raccoglie informazioni date e modalità di partecipazione agli incentivi riguardanti imprese professionisti e amministrazioni.

Il portale raccoglie i finanziamenti per tipologia di richiedente seguendo un percorso mirato, o li richiama tramite un motore di ricerca.

Riporta un catalogo e infine un glossario sulla terminologia tecnica dei documenti.

Fondo imprese creative

Presente nel portale anche la seconda edizione dell’incentivo per le attività culturali e artistiche per la valorizzazione della creatività Made in Italy e per la collaborazione delle PMI creative con altri settori produttivi, 20 milioni di euro per il 2022, intervento avviato nel 2021 con i primi 20 milioni dalla Legge di Bilancio 2021.

Nuova tranche degli incentivi definita con decreto direttoriale 30 maggio 2022.

Compilazione delle domande dalle ore 10.00 del 20 giugno alle ore 10.00 del 5 luglio 2022.

