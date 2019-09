Pubblicati dal Ministero dello sviluppo Economico il decreto e il relativo avviso per le richieste di finanziamento alle imprese per avvalersi della collaborazione di un Innovation manager.

Decreto direttoriale 25 settembre 2019 – Voucher per consulenza in innovazione. Vengono stanziati 50 milioni di euro su previsione della Legge di bilancio 2019 destinati al biennio 2019-2020. Di cui il 25% destinato a reti e micro e piccole imprese e il 5% a Pmi in possesso del rating di legalità.

Spese ammissibili in sintesi:

contratto di consulenza specialistica inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi;

consulenza resi da manager qualificati e società che siano differenti dal beneficiario.

“2. Il titolo di spesa a saldo relativamente alle prestazioni previste nel contratto di consulenza deve essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel medesimo contratto”.

La procedura per la richiesta dei contributi è a sportello e verranno concessi in ordine cronologico di presentazione delle domande. Domande da inviare attraverso procedura online che sarà presente su questa pagina del sito Mise. Queste le fasi:

verifica preliminare a partire dal 31 ottobre 2019; compilazione domanda dal 7 novembre 2019 al 26 novembre 2019; invio domanda dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

“Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it secondo le modalità di cui al decreto direttoriale del 25 settembre 2019″.

Info: Mise, domande voucher Innovation manager

Ti potrebbe interessare