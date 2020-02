Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 il Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il provvedimento è in vigore dal 6 febbraio e verrà in seguito presentato alle Camere per la conversione in legge.

Interessa lavoratori dipendenti del privato e la gran parte dei dipendenti pubblici. Per questi viene disposto attraverso un taglio del cuneo fiscale un bonus di 600 euro per il 2020 a partire da luglio e di 1200 euro dal 2021. Per i redditi inferiori a 28mila euro.

Per quanto riguarda i redditi di entità superiore viene introdotto un sistema di detrazioni fiscali impostato in questo modo:

“a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro”.

Info: GU n.29 del 5 febbraio 2020 Decreto legge n.3 del 5 febbraio 2020

