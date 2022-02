Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio e segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico il Decreto 24 novembre 2021 Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano.

Il decreto stanzia 400 milioni di euro da risorse PNRR per investimenti nella Creazione di imprese femminili, in dettaglio per:

Fondo impresa femminile 160milioni;

misura NITO-ON 100milioni;

Smart&Start Italia 100milioni

accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, 40 milioni.

Il 40% delle risorse verrà riservato a progetti che verranno realizzati in

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

Sicilia.

Il Ministero intende sostenere con tale provvedimento circa 2.400 imprese femminili, startup, progetti imprenditoriali.

Modalità e scadenze per la presentazione delle domande verranno pubblicate in un prossimo decreto.

