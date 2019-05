Sono stati pubblicati dal Ministero della Salute alcuni dati sull’uso della ricetta veterinaria elettronica a partire dal 16 aprile giorno in cui il sistema è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2019 del Decreto 08 febbraio 2019 Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

I dati sono stati raccolti dall’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise. Il picco di ricette online è stato registrato il 29 aprile con 31.000 richieste, 28.285 il 23 aprile e 27.663 26 aprile. L’uso della ricetta elettronica si è attestato quindi nella media di 26mila ricette al giorno, otto volte in più rispetto al periodo precedente il decreto attuativo.

Ricordiamo Il sito di riferimento del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza. Rilasciato dal Ministero della Salute il Manuale operativo, queste le due recenti circolari con ulteriori chiarimenti sul nuovo sistema:



Info: Ministero della Salute dati utilizzo ricetta veterinaria elettronica

Ti potrebbe interessare