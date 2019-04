Il Ministero della Salute informa sull’aggiornamento del Manuale operativo per la predisposizione e la trasmissione delle informazioni al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, documento pubblicato nel luglio 2018 che elenca riferimenti normativi, dettagli del Sistema informativo nazionale farmacovigilanza e supporto agli utenti.

Il manuale è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari dedicato alla ricetta elettronica veterinaria. Si tratta del portale che racchiude ogni informazione necessaria. Faq, la funzionalità online per ricercare una ricetta, opuscoli e video, l’app mobile cerca la ricetta.

Informazioni che possono essere consultate anche per profilo: medici veterinari, grossisti farmaceutici, farmacie e parafarmacie, allevatori, servizi veterinari, Osm, proprietari di animali, software house.

La ricetta sarà gestita all’interno Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza. Ricordiamo che il nuovo sistema è stato previsto dal Decreto del ministero della Salute Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 dell’8 febbraio 2019, ora vaglio della Corte dei conti e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questa la pagina del Ministero della Salute. Pagina che elenca gli obiettivi della ricetta veterinaria elettronica:

Aumenta la tutela della salute pubblica;

Favorisce l’uso corretto dei medicinali veterinari;

Rileva il consumo reale dei medicinali veterinari;

Rafforza la lotta all’antimicrobico-resistenza;

Migliora il sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari;

Riduce gli adempimenti e i costi;

Rende più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del rischio sanitario;

Rinforza il ruolo del medico veterinario quale unico gestore del medicinale veterinario.

