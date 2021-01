Pubblicate da Inail le date per l’inizio della procedura telematica riguardante l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo pubblicato lo scorso dicembre.

La procedura verrà aperta il 27 aprile 2021 alle ore 12.00 e si concluderà il 27 maggio alle 18.00.

Ricordiamo i termini dell’avviso:

stanziati 2milioni 500mila euro a fondo perduto e assegnati fino a esaurimento risorse;

a fondo perduto e assegnati fino a esaurimento risorse; massimale 120mila euro;

per associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, patronati, enti bilaterali, associazioni tutela lavoro e disabilità.

Procedura esclusivamente sui servizi online Inail, avendo Spid, Cie o Cns.

Questo il manuale operativo aggiornato al 28 gennaio 2021.

Info: Inail date procedura bando progetti reinserimento lavorativo

