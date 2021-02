Pubblicati da Inail gli elenchi cronologici del Bando Isi Agricoltura 2019-2020 derivanti dal click day del 28 gennaio 2021.

Gli elenchi sono suddivisi per orario di ricezione domande, asse di finanziamento e Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. I progetti ammessi sono indicati con S e i non ammessi con N.

Al 15 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei richiedenti ammessi del Modulo A, perizia asseverata Modulo B e restante documentazione. 15 aprile 2021 pubblicazione dell’elenco delle domande accettate in via definitiva.

Il Bando Isi Inail agricoltura ha stanziato lo scorso luglio 65 milioni per investimenti nella sicurezza sul lavoro delle imprese agricole.

In corso dal dicembre 2020 la versione generalista del bando, entro febbraio 2021 la pubblicazione di tutte le date.

elenchi cronologici bando Isi Inail Agricoltura

