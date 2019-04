Sono stati presentati dall’Agenzia delle Entrate due aggiornamenti sulle funzioni online riguardanti da un lato i servizi catastali e dall’altro l’assistenza e le informazioni per gli utenti.

Web ticket

Per quanto riguarda i servizi catastali la novità è il Web ticket, ovvero la possibilità di prenotare dal sito o dall’App il proprio appuntamento ed evitare quindi eventuali code.

Il biglietto può essere prenotato esclusivamente nella stessa giornata dell’appuntamento, a partire dalle ore 6.00 e fino a esaurimento possibilità.

App e nuovo numero per Sms

Le funzionalità per la comunicazione e il rapporto con gli utenti sono la mail e il telefono per richiedere assistenza direttamente da app e il servizio Sms con nuovo recapito.

Per quanto riguarda l’app è possibile inviare messaggi per richiedere informazioni di carattere generale in materia fiscale. La risposta verrà fornita dall’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi. Sempre direttamente da App è possibile inviare una chiamata attraverso il tasto Avvia chiamata.

L’assistenza Sms è sul nuovo numero 339 9942645. Per informazioni su scadenze, codici tributo e semplici quesiti. Aumentato il limite dei caratteri utilizzabili che diventano 640.

Info: Agenzia Entrate, nuovo numero Sms, Web ticket

