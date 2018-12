Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate la risoluzione 87/E e il provvedimento n. 2018/513615 con istruzioni per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, per usufruire del credito di imposta.

Si tratta del credito stabilito dall’articolo 1, comma 319, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e richiedibile con modello F24, in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI e può essere richiesto, tramite F24, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.

Con la risoluzione 87/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per F24 “6894” “TAX CREDIT LIBRERIE”. Sarà esporto nella sezione Erario.

