ROMA – Ondate di calore. Il Ministero della Salute informa circa l’attivazione del Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore per la stagione estiva 2017. Dal 15 maggio al 17 settembre via a bollettini e notizie per la prevenzione degli effetti del caldo.

Info: Ministero Salute, sistema ondate di calore 2017

Rischio temperature elevate nei cantieri edili

