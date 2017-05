ROMA – Glifosate. Pubblicato dal Ministero della Salute il 6 settembre 2016 un decreto che riporta Ulteriori revoche di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “glifosate” in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016.

Il decreto comporta modifiche al Decreto del 16 agosto 2016, che a sua volta è stato pubblicato per modificare l’allegato del Decreto principale 9 agosto 2016 Revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016.

Info: Ministero Salute decreto 6 settembre 2016 ulteriori revoche glifosate

Ti potrebbe interessare