Pubblicato da Inail il bando Bric 2021 per progetti di ricerca biennali in collaborazione con enti esterni. Stanziati 2.350.000 euro.

Procedura valutativa per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso per le attività di ricerca. Il bando è rivolto a Destinatari istituzionali identificati in Enti di ricerca pubblici, Università e Irccs che potranno avvalersi nella progettazione di Enti partner che siano ancora Enti di ricerca pubblici, Università e Irccs, oppure Regioni e Province autonome, Strutture di ricerca delle Associazioni di categoria e delle parti sociali.

Questi i temi tra i quali dovrà essere individuato l’oggetto della ricerca:

“Monitoraggio delle strutture e infrastrutture civili mediante l’utilizzo di sistemi basati su tecnologie innovative e modelli avanzati di prognostica.

Sviluppo di un contenitore per i rifiuti radioattivi solidi a media attività, contenenti ß/? emettitori.

Rafforzamento delle capacità di risposta ai cambiamenti “esponenziali”, attraverso un approccio dinamico e integrato al risk management: cosa possiamo imparare dall’esperienza e impatto del COVID-19 nel comparto industriale di processo.

Sviluppo di un modello innovativo e integrato per la prevenzione, diagnosi, cura, reinserimento lavorativo e promozione della work ability delle patologie cronico degenerative del rachide con particolare riguardo all’uso di terapie di nuova generazione.

La scelta delle proposte finanziabili, che sarà a punteggio, avverrà dopo selezione preliminare basata sulla valutazione della coerenza della proposta progettuale.

Finanziamenti in due annualità (70%+30%; 50%+50%).

Domande via pec a bandobric@postacert.inail.it entro il 24 luglio 2021.

Ti potrebbe interessare