ROMA – Bando Isi Inail 2017. È stata pubblicata da Inail la nuova edizione del bando per finanziamenti a fondo perduto alle imprese per progetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. 249.406.358, cinque assi di finanziamento.

Assi e progetti

Due gli obiettivi del bando: miglioramento della condizione di salute e sicurezza dei lavoratori; nuovi macchinari, riduzione rumore ed emissioni, salute sicurezza sostenibilità micro e piccole imprese agricole.

Cinque gli assi di finanziamento:

progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); bonifica da materiali contenenti amianto; micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Possono partecipare al bando imprese anche individuali e per quanto riguarda l’asse 2 anche Enti del terzo settore: “ai sensi del d.lgs. n.117/2017, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del d.lgs. n.117/2017: organizzazioni di volontariato (ODV); associazioni di promozioni sociali (APS); enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus; cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali; imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017”.

Gli importi disponibili per ogni asse sono evidenziati in ogni avviso regionale, che riportano in dettaglio tutte le spese ammesse al finanziamento scadenze e procedure.

Scadenze

il bando assegna risorse a fondo perduto e fino a esaurimento disponibilità. Per quanto riguarda la candidatura: la compilazione della domanda sarà aperta dal 19 aprile 2018 e scadrà alle ore 18.00 del 31 maggio 2018. Dal 7 giugno download del codice identificativo e ancora il 7 giugno verranno pubblicate le date per l’invio definitivo.

“Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione”.

Gli elenchi finali verranno rilasciati entro 14 giorni dall’invio delle domande.

Info: Inail bando Isi 2017

