Avviso pubblico 1/2019 per presentazione progetti da finanziare a valere su FAMI e FSE-Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo. Questo l’avviso pubblicato con decreto 3 gennaio dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno che stanzia 23 milioni di euro per finanziamenti e a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III – Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.

Il bando stanzia in dettaglio 15 milioni per il lotto 1 Fami che interessa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, PA di Trento e PA di Bolzano. 8 milioni lotto 2 Fse per Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per entrambi i lotti i soggetti ammessi a presentare domanda sono Regioni/Province; Enti locali; Enti del Terzo settore operanti nel settore dell’Avviso; associazioni enti fondazioni cooperative sociali onlus; Camere di Commercio; enti ecclesiastici; associazioni di categoria; patronati ed enti bilaterali; società cooperative e società consortili; operatori pubblici e privati accreditati; organismi accreditati da Regioni e Province; iniversità, istituti di ricerca, istituti scolastici superiori, CPIA e CFP; organismi e organizzazioni internazionali; altri Enti pubblici.

I progetti dovranno riguardare attività come supporto all’emersione; orientamento formativo e occupazionale; integrazione lavorativa; intermediazione; inclusione attiva. Destinatari i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

Numero minimo di persone coinvolte in un progetto è 300. Budget di ogni proposta non inferiore a 1 milione.

Per quanto riguarda il lotto Fami le domande dovranno essere presentate attraverso il sito https://fami.dlci.interno.it/fami. Lotto Fse attraverso moduli allegati all’avviso inviati via pec alll’indirizzo dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it

Scadenza per entrambi ore 16.00 del 15 aprile 2019.

Info:

Ministero Lavoro Avviso pubblico 1/2019

Avviso pubblico 1/2019 sito Ministero Interno

