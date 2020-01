Opzione donna. Sono state pubblicate da Inps con il messaggio n.243 del 23 gennaio 2020 indicazioni per la richiesta di pensione anticipata per le lavoratrici, prevista dalla legge di bilancio 2020 anche per l’anno corrente.

Ricordiamo che il pensionamento anticipato interessa in questo caso donne con anzianità contributiva di 35 anni al 31 dicembre 2019 e che abbiano 58 anni se dipendenti o 59 anni se autonome. Con liquidazione della pensione calcolata con sistema contributivo.

L’estensione al 2020 è stata disposta dall’articolo 1, comma 476 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. Inps riassume le modalità di presentazione domanda: online, intermediari e patronato, Contact center.

Info: Inps messaggio n.243 23 gennaio 2020

