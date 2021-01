Da giovedì 14 gennaio 2021 verrà di nuovo aperta la piattaforma per la richiesta del Bonus mobilità per gli acquisti già effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020.

Il Ministero dell’Ambiente comunica che verranno soddisfatte tutte le richieste di rimborso, sia per i 119mila utenti già registrati e che non hanno ricevuto il buono, sia per i nuovi utenti che potranno procedere a registrazione.

Accesso con Spid su www.buonomobilita.it dal 14 gennaio 2021 al 15 febbraio. Rimborsi emessi dopo il 15 febbraio.

Info: Ministero Ambiente nuova finestra Bonus Mobilità

