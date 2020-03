Inps ricorda la scadenza per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato per svolgimento di lavori usuranti.

La data ultima e le relative indicazioni sono contenute nel messaggio n.793 del 28 febbraio 2020 Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La scadenza è il 1° maggio 2020. Il messaggio riporta indicazioni per:

“lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;

conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

lavoratori notturni a turni;

lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo;

regime delle decorrenze;

presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2020 e relativa documentazione;

comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato;

presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio”.

Info: Inps scadenza domande pensione anticipata lavori usuranti

