Il Ministero dello Sviluppo Econnomico comunica di aver rifinanziato gli interventi Imprese ON e Smart&Start per l’imprenditoria femminile con 200 milioni di euro per contributi a tasso zero e a fondo perduto.

Domande a partire dal 19 maggio 2022.

Il 19 maggio al via anche le domande per il Fondo impresa femminile.

